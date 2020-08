© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senza alcun intervento di pulizia e manutenzione ordinaria la fontana in piazza Vincenzo Aprea a Ponticelli, quartiere nella periferia orientale di Napoli, è nuovamente sporca e spenta.L'acqua impantanata nella vasca emana un odore raccapricciante che rende fastidioso intrattenersi nella piazza principale del quartiere di Napoli Est su cui affacciano la basilica della Madonna della Neve e lo storico istituto scolastico. Ci sono diverse bottiglie e lattine all'interno così come le foglie che cadono dagli alberi che insistono nello spazio pubblico.Attorno alla fontana ci sono molte cartacce e residui di cibo. Nonostante i cestini installati sulla stessa piazza qualche cittadino incivile rende questo posto indecoroso e poco accogliente. Una residente fa notare che mancano panchine, alcune distrutte dai vandali in passato. Questo è un luogo di aggregazione per tanti, sia giovanissimi che anziani.L'abbandono della fontana e la sporcizia non passano inosservati ai residenti e alle tante persone che in questi giorni arrivano a Ponticelli in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Neve: nonostante le celebrazioni si svolgano in maniera diversa, senza il passaggio del carro tra le strade di Ponticelli, molti ritornano nel quartiere d'origine per visitare la basilica e pregare davanti la statua della Madonna.In termini di decoro e pulizia resta molto da fare in molte altre zone del quartiere. Raccolta differenziata, spazzamento, pulizia delle caditoie, rimozione delle erbacce restano servizi con gravi carenze in molte strade di Ponticelli e dell’intera periferia orientale.