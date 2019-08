Ponticelli, grande incendio di erbacce e rifiuti ingombranti vicino al Palavesuvio

Venerdì 16 Agosto 2019, 17:55 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 18:05

Un grosso incendio è stato appiccato in un’area abbandonata di Ponticelli, nella periferia orientale della città. Il fuoco ha preso piede nelle fitte sterpaglie degli spazi degradati in via Maria Malibran, a metà strada tra il Palavesuvio appena riqualificato e il parco comunale De Filippo.Le fiamme si sono alzate in tarda mattinata e una intensa nuvola di fumo ha avvolto i grattacieli a ridosso dell’area incendiata: si tratta degli alloggi conosciuti come “cinque torri”, uno dei parchi di edilizia residenziale pubblica del quartiere di Napoli Est. Sono stati proprio i residenti a lanciare l’allarme. Solo l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente. L'incendio ha interessato diverse decine di metri quadrati bruciando non solo sterpaglie ma anche i rifiuti illecitamente sversati all’interno. L'aria era irrespirabile: circostanza che ha costretto i residenti a chiudersi nelle proprie case.Restano inascoltate le denunce dei cittadini di riqualificare l’enorme area. Nei mesi scorsi dei ragazzi del quartiere hanno cercato di ripulire una porzione di terreno per ricavarne un campo da calcio. Per l’ampio spazio, in realtà, occorrono interventi strutturali a partire dalla rimozione dei rifiuti abbandonati da tempo, come dai materiali ingombranti lanciati da qualche residente nelle settimane scorse. La stessa area è stata oggetto di incendio anche nell'estate nel 2017 durante la quale furono numerosi i roghi dolosi a danno di diverse aree abbandonate di Ponticelli.