Ponticelli, ruba uno scooter e tenta la fuga: arrestato 22enne

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 18 dicembre, gli agenti del Commissariato di San Giovanni - Barra hanno sventato un tentato furto di scooter da parte di due giovani.

Il fatto è avvenuto a Ponticelli, periferiferia est di Napoli, precisamente in viale delle Metamorfosi, a pochi passi dall'ospedale del Mare.

Gli agenti pattugliavano la zona, quando si accorgono che i due ragazzi stavano provando a rubare uno motorino parcheggiato.

Alla vista della polizia i due giovani tentano la fuga e, a quel punto, inizia l'inseguimento.

In particolare, il conducente del motorino rubato riesce a far perdere le sue tracce, gettando il mezzo al suolo e iniziando a correre. Il complice, invece, munito di un altro motorino, prova a scappare, scaraventando un agente al suolo. In ogni caso, gli agenti riesono a fermarlo qualche metro più avanti.

Si tratta di un ragazzo di 22 anni già noto alle Forze dell'ordine. Le accuse a suo carico sono di furto, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.