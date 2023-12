Napoli Est, libri e rami dati alle fiamme: sos sicurezza per il parco di Ponticelli

Libri e rami dati alle fiamme nel parco comunale dedicato alla memoria di Sergio De Simone, giovanissima vittima dell'Olocausto. Ennesimo sfregio alla struttura pubblica di Ponticelli, quartiere nella zona Est di Napoli, dopo i recenti lavori di riqualificazione "bloccati" in autunno.

Le pagine di un testo scolastico e pezzi di un tronco restano a terra dopo l'ennesimo rogo per mano dei vandali. Un "gioco" che si è ripetuto più volte nel corso delle ultime settimane e che evidenzia la necessità di sicurezza nel parco incastrato nel cuore di Ponticelli a ridosso di numerose abitazioni, di due scuole e della biblioteca comunale.

Nonostante l'ambizioso progetto finanziato con le risorse della Regione Campania, infatti, ad oggi non è stato installato l'impianto di videosorveglianza né sono stati concretizzati diversi altri interventi previsti dal progetto come la riattivazione dell'illuminazione. Non meno importante la necessità di garantire pulizia e decoro di aiuole e vialetti del polmone verde dopo l'impegno dei lavoratori ex-Brox che per quasi due anni hanno avuto il compito di gestire quotidianamente il bene comunale, uno dei diversi parchi di Napoli Est assegnati alla VI Municipalità.

Il materiale incenerito resta a terra insieme a cartacce, residui di cibo e altri piccoli rifiuti.

Un vero e proprio schiaffo al decoro e all'igiene e delle tante persone che quotidianamente frequentano il parco.