Premio Terre di Campania al direttore creativo di Gucci

Il 15 dicembre il direttore creativo di Gucci, Sabato De Sarno, nato a Cicciano, in provincia di Napoli, ha ritirato il premio Terre di Campania per la sezione Moda, in occasione del decennale della manifestazione nata da un’idea di Maddalena Venuso e Giuseppe Ottaiano.

A consegnargli il premio Anna Iossa, preside del liceo IISS Enrico Medi, che il designer ha frequentato. Durante la serata sono stati premiati, tra gli altri, anche il procuratore Raffaele Cantone, l’atleta Angela Procida e la cantante Fausta Vedere.