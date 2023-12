Chiara Nasti e la foto natalizia ma arriva l'avvertimento: «Occhio, che i ladri ti entrano in casa di nuovo». Lei risponde così

Chiara Nasti si sta preparando all'arrivo del Natale e con lei anche la sua famiglia. L'influencer, insieme al suo bambino Thiago, ha decorato casa con l'albero pieno zeppo di palline e lucine e ha addobbato il salotto con decorazioni natalizie. Quindi, la giovane mamma ha deciso di postare una foto per mostrare ai suoi follower il risultato ma qualcuno ha avuto da ridire e il motivo è presto detto.

Chiara Nasti ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram: indossa un vestitino verde molto attillato e le scarpe e la borsa, in stile animalier, sono abbinate. Quindi, l'influencer, a corredo della foto, ha scritto: «Natale sta arrivando», allegando le emoticon di Babbo Natale e di un alberello.

Il post, come al solito, ha riscosso grande successo tra i fan di Chiara che si sono complimentati per la sua bellezza e le decorazioni natalizie. Qualcuno, tuttavia, ha scritto: «Occhio a non mettere troppe foto che i ladri ti entrano in casa di nuovo». Probabilmente, la ragazza si riferiva al fatto che l'influencer abbia messo in bella mostra una miriade di buste di Hermes, marchio di moda del quale possiede molti capi. Chiara, comunque, ha risposto: «Li aspetta la guardia armata stavolta».

Lo scorso novembre, dei ladri si sono intrufolati in casa di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, portando via una miriade di oggetti, tra cui anche borse griffate e il portafoglio del giocatore, per un valore superiore agli 80mila euro.

A dare l'allarme sono stati proprio l'influencer e l'attaccante che, rincasati, hanno capito di essere stati derubati.