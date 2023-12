Napoli, sorpreso con la droga e arrestato a Ponticelli

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, in via Cupa Vicinale Pepe, hanno notato un giovane che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno dunque raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un panetto di hashish del peso complessivo di circa 100 grammi, 3 dosi della stessa sostanza del peso di 16 grammi circa ed altre 3 bustine contenenti marijuana del peso di circa 4,5 grammi.

Inoltre, i poliziotti hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione dell’indagato ed in effetti l’intuito investigativo ha trovato positivo riscontro: gli agenti hanno rinvenuto altri 77 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 110 grammi ed altre 54 bustine di hashish del peso complessivo di circa 129 grammi. Pertanto, un 31enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente.