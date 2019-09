Sabato 28 Settembre 2019, 09:19

C'è preoccupazione a Ponticelli, nella periferia orientale della città, per una voragine aperta nella carreggiata. La strada interessata è via Immacolata Concezione, alle spalle del complesso di edilizia residenziale pubblica accessibile da via Napoli e da piazza Ruggiero Bonghi, nel centro storico del quartiere.Nei giorni scorsi un'automobile guidata da una donna è rimasta intrappolata nella grossa buca e solo l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di liberare il veicolo. Attualmente la voragine ha raggiunto un diametro di oltre un metro. Difficile stimare la profondità: a cedere non è stato soltanto il manto stradale ma anche il terreno sottostante. Si intravede un grosso tubo che raccoglie le acque sporche e poi il vuoto. Persiste il rischio che anche altre porzioni della strada possano cedere: per questo il grave dissesto è stato transennato con una rete che segnala il pericolo. La strada resta, comunque, percorribile. Sono i residenti stessi a temere che possano crearsi ulteriori situazioni di pericolo: proprio a due metri dalla voragine c'è un edificio di diversi piani; dall'altra parte, invece, una abitazione al di sotto della quale c'è il garage sotterraneo a servizio delle palazzine popolari.Inascoltate le puntuali denunce in merito allo sprofondamento della carreggiata. La prima segnalazione agli organi competenti risale a luglio 2018, un anno e due mesi fa. Poi sollecitata a dicembre dello stesso anno, così come a gennaio e a marzo 2019. Quattro e-mail certificate indirizzate agli uffici della VI municipalità e del Comune di Napoli nelle quali si sottolinea la presenza del pericoloso sprofondamento. Il tratto di strada, nel corso degli ultimi mesi, è stato interessato da lavori di diversa natura: i più recenti riguardano interventi per la posa dei cavi in fibra ottica. Altri per la rifunzionalizzazione del sistema fognario. Dopo le segnalazioni, il dissesto è stato ricoperto con una colata di asfalto: un intervento apparso inutile già qualche giorno dopo e che, ovviamente, non ha risolto il problema principale: il costante cedimento di materiale nel sottosuolo.In seguito all'incidente dei giorni scorsi e al pericolo emerso, la municipalità di Napoli Est si sta attivando. Nessun intervento decisivo finora se non la segnalazione di pericolo sulla strada. I residenti temono che trascorrerà ancora molto tempo prima della definitiva risoluzione della problematica. Nonostante le transenne, i motorini utilizzano il tratto di strada ignorando completamente il rischio.