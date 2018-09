Porto di Napoli, nuovo consiglio per Assoagenti. Sorrentini: «Prevista crescita per il 2019»

Martedì 25 Settembre 2018, 17:18

«I dati molto positivi per il porto di Napoli e per gli altri porti della Campania ci fanno ben sperare per un’ulteriore crescita per il 2019». A parlare è Stefano Sorrentini, presidente Assoagenti Campania, a margine della presentazione del nuovo consiglio direttivo dell'associazione di categoria. Ieri, infatti, è stata ufficializzata la nomina dei consiglieri, al termine di un’attenta analisi dei dati registrati per l’anno in corso per i traffici in tutti i settori marittimi e le previsioni per il 2019.«Il settore crociere tra Penisola sorrentina e costiera amalfitana, i traffici commerciali al porto di Torre Annunziata, il diporto al Porto di Castellammare di Stabia sono in trend nettamente positivo – spiega Sorrentini – e da un primo confronto con i miei colleghi ci si aspetta un’ulteriore crescita anche per il 2019». E dall’analisi di questi dati e le esigenze dei diversi settori per gli agenti marittimi iscritti all’associazione, che vanta 70 anni di attività quindi tra le più longeve del settore, che è nato il nuovo consiglio direttivo di Assoagenti Campania.«Nel rinnovo delle cariche sociali Assoagenti – illustra Sorrentini – è stata innanzitutto affermata la continuità dell’attività del consiglio direttivo, a testimonianza della bontà e la serietà del percorso intrapreso sia per progettare e mettere a punto azioni sempre più in sintonia con le esigenze dei propri membri, che nella rappresentanza in seno alle numerose commissioni esterne e interne, nazionali e locali. Il nuovo organigramma riflette la specializzazione che ci viene da sempre riconosciuta, nonché la flessibilità e l’esperienza derivanti dalla presenza al nostro interno di realtà aziendali variegate, che, coprendo tutta la gamma delle attività produttive portuali, posseggono una visione integrata e ad ampio raggio. L’unità e la coerenza di comportamento dimostrata nell’assumere le decisioni, unitamente alla capacità di fare sistema, sia al nostro interno che nei confronti dei terzi, costituisce particolare motivo di orgoglio e soddisfazione».E da queste riflessioni nasce dunque il nuovo consiglio presieduto da Stefano Sorrentini, al suo fianco il past president Andrea Mastellone, i due vice presidenti Vittorio Spizzuoco e Elisabetta Masucci; tesoriere Dionisio Arvanitis, segretario generale Gaetano Artimagnella, consiglieri Emanuele di Liello e Giovanni Porzio, commissione passeggeri Lars Klingenberg, commissione contenitori Andrea Cerruti, yachting e diporto Francesco Luise, sezione traghetti Giuseppe Genovese, sezione rinfuse solide e liquide Roberto Romano.