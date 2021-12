Stanotte gli agenti del commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Pacuvio due giovani con in mano un navigatore satellitare che stavano uscendo dall’abitacolo di un’auto parcheggiata e, alla vista dei poliziotti, si sono dati alla fuga.

Ne è nato un inseguimento terminato in via Minucio Felice dove uno dei due è stato raggiunto e bloccato mentre l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce; inoltre, gli operatori hanno accertato che il finestrino del veicolo era stato infranto e, poco distante, hanno rinvenuto un bastone metallico della lunghezza di 25 cm. C.I., 19enne napoletano, è stato arrestato per furto aggravato mentre il navigatore è stato restituito al proprietario.