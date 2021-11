Sant'Antimo, cerca di scassinare auto in sosta: uomo ripreso dalle telecamere

Venerdì notte, in via Arco Sant’Antonio a Sant'Antimo, un uomo di circa 40 anni ha tentato di scassinare delle auto in sosta nei pressi di un night club.

L’uomo, che è stato ripreso in primo piano dalle telecamere di video sorveglianza presenti nei pressi del locale, ha cercato insistentemente di aprire le porte delle auto per sottrarre oggetti di valore. Tuttavia, dalle riprese non si capisce se abbia effettivamente rubato qualcosa.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Napoli, cede il cric mentre smonta la marmitta: ladro di 45 anni... IL FURTO Ruba una Fiat Panda ma si schianta durante la fuga LA CRIMINALITÀ Ladro di smartphone in pizzeria, arrestato ​25enne al Vomero

Le immagini sono state consegnate ai carabinieri che si occuperanno di identificare il colpevole. Nel frattempo, però, il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato un appello sui social: «Chiediamo a tutti di aiutarci nella ricerca e identificazione di questo ladruncolo da quattro soldi. Tutta l’area a Nord di Napoli è ormai da tempo sotto l’assedio di ladri e rapinatori, assicurarne alla giustizia anche uno solo in più significare restituire un po’ di sicurezza ai cittadini. Pertanto continueremo sempre a chiedere alle forze dell’ordine uno sforzo ulteriore per riuscire a ristabilire la normalità e la legalità a Napoli, nella sua provincia e in tutta la Campania».