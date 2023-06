Sciolto il Consiglio a Sant'Antimo, nominato il commissario prefettizio

Nominato il commissario prefettizio che guiderà il Comune di Sant’Antimo. Il viceprefetto Gabriella D’Orso è stata incaricata della provvisoria gestione dell’Ente.

Il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba,inoltre «a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 del Comune di Sant’Antimo, ha sospeso il consiglio comunale avviando, nel contempo, la procedura di scioglimento dell'organo consiliare».

Nel contempo, Gianluca Orlando, Dirigente di II fascia, è stato nominato commissario ad acta «per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2022».

Circa un anno fa, Massimo Buonanno aveva conquistato la fascia tricolore.

A conclusione del suo percorso, ha espresso il suo dispiacere e ringraziato quanti lo hanno sostenuto: «Il mio rammarico è solo quello di non aver potuto continuare quell'azione di rinnovamento e di cambiamento della città, che era stata intrapresa dall'Amministrazione e alla quale i cittadini avevano dato la loro fiducia un anno fa, ma, in ogni caso, il mio impegno politico andrà avanti. Ringrazio tutti gli assessori ed i Consiglieri Comunali che hanno camminato e lavorato lealmente insieme a me. Ringrazio i cittadini che hanno manifestato in questi mesi e in queste ore la loro vicinanza, la loro solidarietà, il loro affetto e loro incoraggiamento. Ringrazio tutti dipendenti comunali che hanno collaborato con l'Amministrazione e ci hanno permesso di raggiungere degli obiettivi. Faccio il mio in bocca al lupo alla città e ai cittadini tutti».