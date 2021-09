Cinque anatre , quasi “a secco”, si aggirano, nel tempio di Serapide, a Pozzuoli.

L'insolita istantanea, è stata segnalata da un lettore, preoccupato per le condizioni di salute delle cinque “archeo-anatre”, diventate ormai mascotte, all'interno del monumento archeologico puteolano.

Dopo lo svuotamento e il conseguente deflusso delle acque di sorgente, che solitamente allagano di pochi centimetrila pavimentazione in marmo del Macellum dell'antica Puteoli, la piccola comunità d Germani Reali, migrata in piena estate nel sito archeologico in cerca di cibo e frescura, sembra affannarsi tra le antiche rovine.