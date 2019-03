Agguato nella notte davanti alla discoteca: ferito camorrista, colpito anche un incensurato

Domenica 3 Marzo 2019, 10:25 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2019 10:26

POZZUOLI - Un uomo di 36 anni, Pasquale Dello Iacolo, ritenuto vicino al clan Longobardi-Beneduce, è stato gambizzato nella notte nei pressi del parcheggio di una discoteca in via Campana. A sparargli due uomini in sella a una moto di grossa cilindrata, che hanno esploso quattro colpi di pistola. Ferito di striscio anche un giovane che si stava recando in discoteca.Dello Iacolo ha raggiunto con mezzi propri il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli da dove è stato dimesso all’alba. L'uomo è stato ascoltato dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli a cui ha raccontato di aver visto una persona avvicinarsi e sparargli senza alcun motivo.Dello Iacolo era stato arrestato nel novembre del 2016 durante l’operazione “Iron Men”, che portò in carcere 46 appartenenti ai tre gruppi che per anni hanno agito sotto il cartello dei “Longobardi-Beneduce” di Pozzuoli, e condannato in primo grado a 10 anni di carcere.