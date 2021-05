Da ieri mattina non si hanno più notizie di Antimo Capuano, pensionato di 84 anni, sparito nel nulla da Pozzuoli L’ultima persona che lo ha visto è stata la moglie, che lo ha salutato verso le 10.30 quando è uscito di casa a piedi per fare delle commissioni. Poi il vuoto. Le uniche due tracce, a 24 ore dalla scomparsa, sono un frame di una telecamera di videosorveglianza che lo riprende, verso mezzogiorno, mentre percorre via Pergolesi in direzione del porto di Pozzuoli; e il suo cellulare che nel pomeriggio ha agganciato una cella in un’area tra Arco Felice, Monte Barbaro e il cimitero.

Quando è uscito dalla sua abitazione, in via Celle nei pressi degli uffici dell’ex Giudice di Pace, Capuano indossava una maglia a mezze maniche con un pullover a strisce azzurre e grigie e un pantalone di colore grigio. In tasca aveva diverse centinaia di euro. Soffre di problemi di deambulazione che non gli permettono di camminare per molto tempo. Le ricerche sono andate avanti per tutta la giornata di ieri e l’intera notte anche con l’ausilio dei cani molecolari.

Dopo le prime ore dalla scomparsa il cellulare ha squillato a vuoto per poi spegnersi in serata. “Sta bene ed è lucido, pertanto il suo allontanamento è insolito ed inspiegabile. Aiutateci a trovarlo. Chiunque l’abbia visto o è in grado di fornire informazioni più contattare le forze dell’ordine o chiamare al 3298834638” è l’appello del genero Enzo Pafundi.