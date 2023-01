A 16 anni non ancora compiuti in strada con marijuana e hashish. Denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio, il ragazzinovdeve rispondere anche di resistenza e violenza a pubblico ufficiale perché non si è arreso ai carabinieri ma li ha aggrediti per tentare la fuga. Ha tentato di scappare amezzanotte in via Cirillo, nel comune di Boscoreale. Inutilmente. Gli hanno sequestrato due involucri di plastica. Nella busta, 14,3 grammi di marijuana e 2 di hashish. E 80 euro ritenuti frutto di attività illecita.