Qualiano, neo 18enne dona alberi al Comune nel giorno del suo compleanno

Il giovane Agostino Napolano (nella foto), residente nel comune di Qualiano, ha deciso di donare - per il suo 18 esimo compleanno - alberi all'ente cittadino.

«Il ricordo del mio 18esimo compleanno non sarà un gadget ma un contributo al verde della mia città», questo il messaggio inviato in municipio. Alberi che saranno piantati domenica mattina in via De Gasperi. Ne dà notizia, postando anche la foto del ragazzo, il sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis.

«Abbiamo accolto con entusiasmo il messaggio di Agostino - spiega il primo cittadino - Un gesto bello e nobile che auspichiamo possa essere d’esempio in un tempo in cui prendersi cura della collettività è spesso merce rara».