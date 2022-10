Quartieri Spagnoli, arrestati un uomo e una donna con 4,5 grammi di cocaina e più di duemila euro

Sabato pomeriggio i falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione di via San Pantaleone dove hanno trovato un uomo il quale, alla loro vista, ha subito avvisato una donna che era in casa di buttare via una busta che aveva in mano.

Gli operatori li hanno bloccati trovandoli in possesso di due involucri contenenti circa 4,5 grammi di cocaina e 475 euro, mentre nella busta hanno trovato un bilancino di precisione, un coltello e 820 euro.

Ancora, i poliziotti, in una camera dell’appartamento, hanno rinvenuto un tablet acceso che riproduceva le immagini registrate da quattro telecamere collegate ad un sistema Dvr, impianto di videosorveglianza, che inquadrava il perimetro esterno dell’abitazione, diverso materiale per il confezionamento della droga ed altri 730 euro. L.S. e A.E., napoletani di 68 e 43 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.