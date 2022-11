Raid contro il treno della Circumvesuviana, in frantumi il vetro della cabina

Potrebbe essere stato un sasso o un colpo sferrato con un bastone o un pezzo di ferro a rompere il vetro della cabina della vettura di coda del treno della Circumvesuviana. Si tratta, in ogni caso, dell’ennesimo atto vandalico ai danni di un convoglio Eav, denunciato dal sindacato Orsa, che ha diffuso le foto del raid in rete, spiegando: “I dati dicono che questi fatto sono in diminuzione, ma viaggiatori e dipendenti non se ne sono accorti, l’allarme resta alto”.

L’episodio è avvenuto durante la corsa delle 18,04 partita da Napoli e arrivata a Sarno: proprio al terminal il personale della Circum si è accorto del vetro in frantumi, dunque è stato impossibile risalire al momento in cui i teppisti hanno danneggiato il treno. Sono diverse le fermate in cui i vandali avrebbero potuto agire rompendo il vetro dalla banchina, ma non è escluso che sia partito un sasso dalle campagne. Trovandosi in coda al treno, la cabina era vuota e, di conseguenza, non ci sono stati feriti.