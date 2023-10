Rapina a Napoli, carabiniere fuori servizio ferma 16enne con la «lancia»

Un bastone acuminato, con un punteruolo frangicristalli montato in cima. Ad impugnarlo un 16enne incensurato, in sella a uno scooter. Con lui altri cinque giovani su altre moto, ancora in fase di identificazione.

Il minore, senza un motivo apparente, si è avvicinato ad un'auto in sosta al cui interno c'era una giovane coppia. Ha minacciato entrambi di prenderli a pugni. Senza alcun motivo. Anche gli altri ragazzi circondavano l'auto, come un branco. L'uomo all'interno si è qualificato come carabiniere e gli aggressori sono fuggiti.

Il militare, in servizio nella stazione di Pianura, è riuscito a recuperare il numero di targa dello scooter del 16enne e ha allertato la centrale operativa. I carabinieri della stazione, insieme al collega minacciato, hanno rintracciato prima l'abitazione poi il giovane. Sequestrato il bastone, denunciato il minore per minacce a pubblico ufficiale.