Rapinarolex napoletani in trasferta a Ibiza, Cannes e Berlino: 35 arresti

Maxi-operazione della Polizia di Stato: arrestate 35 persone in un'operazione coordinata da EUROPOL contro rapinatori di orologi di lusso di origine napoletana, che operavano neile più rinomate e note località turistiche d'Europa: da Ibiza a Palma de Mallorca, da Cannes a Parigi, Berlino e anche in Austria, presso note mete sciistiche.

Otto dei 35 soggetti finiti in manette sono napoletani. Ad arrestarli, questa mattina, sono stati gli agenti della Squadra Mobile partenopea: sono tutti ritenuti responsabili di diversi episodi di rapina, di orologi di lusso, perpetrati in diversi Stati europei. Complessivamente sono 35 soggetti arrestati negli ultimi mesi nell’ambito di questa operazione internazionale volta al contrasto del fenomeno delle rapine degli orologi di lusso, coordinata da Europol.

Le indagini, coordinate anche dalla Direzione antimafia, hanno rivelato che gli episodi delittuosi erano stati commessi in gran parte nelle principali località turistiche della Spagna (Ibiza, Palma di Maiorca, la costa catalana), anche se un rilevante numero di questi reati erano avvenuti anche in altre importanti città di Francia, Austria, Germania, Spagna e Svizzera.

Il modus operandi era tanto semplice quanto efficace. Le “paranze” erano costituite mediamente dalle tre alle cinque persone con compiti ben definiti: un soggetto individuava la vittima, che indossava un orologio prezioso, in ristoranti di lusso o alberghi di alta categoria. Dopodiché veniva pedinata da un complice, in attesa del momento propizio per l’azione delittuosa. Quindi uno o due componenti del gruppo aggredivano con violenza il malcapitato, strappandogli l’orologio dal polso, spesso cagionandogli anche lesioni agli arti superiori, per poi guadagnarsi la fuga a bordo di moto condotte da un complice, facendo perdere le proprie tracce.

L'aumento quasi esponenziale del prezzo degli orologi di lusso negli ultimi anni ha incentivato gli indagati a commettere un numero sempre maggiore di rapine. Alcuni orologi rari hanno infatti un prezzo di mercato che supera di gran lunga quello di listino. Questo tipo di delitti, finora indagati solo a livello locale, con questa attività sono stati invece oggetto di scambio informativo tra Europol e le Forze di Polizia degli Stati interessati, e conseguentemente d’investigazione coordinata.

Dopo aver condiviso gli esiti delle attività di indagine in specifiche riunioni operative, gli Stati coinvolti hanno emesso i mandati d’arresto europeo che hanno consentito di arrestare gli indagati. Questa mattina gli ultimi 8 soggetti, residenti a Napoli, sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Napoli.

Per avere un'idea della vastità e complessità delle indagini basta scorrere l'elenco degli organi inquirenti e investigativi che hanno concorso alla riuscita dell'operazione: per l'Austria il Criminal Intelligence Service e la Criminal Police di Vienna; Francia: French National Police (Police Nationale - Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO)); Judicial Police (Police Judiciaire Paris); Germania: Federal Criminal Police Office (Bundeskriminalamt); Berlin Police (Polizei Berlin, Direktion 2); Munich Police (Polizei München, Kommissariat 21); Italia: Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato con la partecipazione della Squadra mobile e dei Commissariati "Decumani", "Montecalvario" e "Dante" della Questura di Napoli e dell'Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Napoli; Spagna: National Police (Policía Nacional); Svizzera: Federal Office of Police (Fedpol).

Agenzie partecipanti: Europol, Eurojust