Rapinato e ferito a una gamba: diciottenne napoletano in ospedale

Un 18enne napoletano è stato soccorso all'ospedale Vecchio Pellegrini per una ferita d'arma da fuoco ad una gamba. Il giovane, L. A. si è presentato sanguinante, al presidio della Pignasecca dove i medici hanno stabilizzato le sue condizioni e l'hanno ricoverato.

La vittima è ancora in fase di monitoraggio clinico ma, in ogni caso, non ha riportato danni significativi all'arto e ha raccontato di aver subito un'aggressione a scopo di rapina mentre si trovava in vico Cariati, a ridosso di corso Vittorio Emanuele, poco dopo le 19.

Sull'episodio indagano i poliziotti del Commissariato di Montecalvario.