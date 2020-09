Domani la campanella suonerà per gli studenti della Campania. A Napoli, le scuole hanno adottato misure di sicurezza anticovid, cercando di ridurre i disagi per studenti e famiglie. Molti istituti si sono organizzati con ingressi scaglionati e, laddove possibile, hanno sfruttato gli spazi disponibili, anche spostando in altre sedi, le succursali, le classi. O, ancora, hanno diviso le classi in 2 così da avere un minor numero di alunni nelle aule e rispettare il distanziamento richiesto.

Le scuole che sono state seggio elettorale riapriranno, in base all'ordinanza del sindaco di Napoli, su indicazione della Asl, a partire da lunedì 28 (anche altre città hanno scelto la stessa data), così da consentire tutte le operazioni di sanificazioni necessarie per garantire la sicurezza a studenti, docenti e tutto il personale della scuola. Le scuole invitano tutti al «massimo rispetto delle regole previste» e tutte ricordano «l'obbligo della mascherina chirurgica» all'interno degli edifici. L'Istituto comprensivo Fiorelli ha previsto ingressi separati a seconda del grado di scuola frequentata. Così domani e dopodomani, per la scuola dell'Infanzia, entreranno solo i nuovi iscritti con l'ingresso alle 9 e l'uscita alle 11.

I bambini bambini possono essere accompagnati da un solo genitore munito di mascherina chirurgica. Per la scuola primaria, domani e dopodomani, entreranno solo le prime classi Slitta al 28 settembre la prima campanella per gli alunni della scuola De Amiciis. In una comunicazione, la dirigente scolastica Adelia Pelosi, informa genitori e alunni che l'apertura dell'istituto slitta perché molti locali sono interessati da lavori di manutenzione e «non c'è il tempo di procedere alle nuove attività di sanficazione» entro oggi così da consentire il ritorno a scuola degli alunni. Per l'istituto paritario Pontano, gli ingressi sono scaglionati per fasce orarie, classi di appartenenza, e scuola che si frequenta. Ingressi scaglionati per classe e orari anche nel liceo Fonseca, centro storico di Napoli, in questo caso le prime classi entreranno dieci minuti dopo le altre. All'istituto comprensivo Adelaide Ristori, invece, scuola primaria e secondaria di primo grado inizieranno lunedì 28 settembre.

