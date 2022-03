Riesplode la faida ad Arzano: data alle fiamme una pizzeria nel territorio controllato dal boss Monfregolo

Riesplode la faida del clan 167 di Arzano. Sei giorni fa il tentato omicidio di Daniele Laperuta e Antonio Alterio, fratello del ras Raffaele detto “ ‘sceriffo, braccio destro del boss Giuseppe Monfregolo avvenuto nei pressi della chiesa dell’Annunziata, ieri notte è stata data alle fiamme la pizzeria “ Core a core”, in Via Atellana, zona che secondo gli inquirenti è controllata proprio dal clan 167. L’allarme è scattato poco prima della quattro del mattino, quando alcuni residenti della zona hanno notato il levarsi delle fiamme nei locali della pizzeria, provvedendo anche a tentare di spegnere il fuoco. Un intervento che di fatto ha evitato che le fiamme si propagassero al resto dei locali e quelle delle abitazioni vicine. L’incendio, per gli inquirenti potrebbe essere una ritorsione contro Giuseppe Monfregolo, che dopo aver cacciato via dalle palazzine popolari 167, da cui il nome del clan, il gruppo Cristiano – Mormile riparato tra Frattaminore e Frattamaggiore, ha condotto una caccia spietata agli ex alleati, finiti sotto attacco con l’esplosione di ben sei bombe e tre stese.

