Bacoli, arresti nella società di smaltimento dei rifiuti: sospesi i due operai coinvolti

Arresti nella Flegrea Lavoro Spa, la partecipata del Comune di Bacoli che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti: i vertici della società pubblica sospendono i due operai coinvolti, in attesa sia completato l’iter processuale a cura della magistratura.

«Si prende atto della conclusione di una complessa indagine condotta dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Baia, che ha portato a provvedimenti restrittivi della libertà personale di diversi soggetti, tra i quali due operai della Flegrea Lavoro Spa, società incaricata dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani», affermano dal Comune di Bacoli. Le indagini si riferiscono a fatti accaduti nel 2018, «che hanno cagionato anche l'arresto di un ex operaio della Flegrea Lavoro, il quale non prestava più servizio poiché interessato da un provvedimento di licenziamento avvenuto nel dicembre 2019 – conclude la nota diramata dal municipio - . Si comunica che, a seguito di quanto sopra riportato ed in attesa del completamento dell'iter processuale ad opera della magistratura, l'amministratore unico della Flegrea Lavoro Spa ha emesso, in via cautelativa, un provvedimento di sospensione dal lavoro dei due operai, garantendo la piena funzionalità del servizio di raccolta della nettezza urbana».



