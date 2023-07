Porto di Napoli, Confetra Campania denuncia ritardi doganali: spedizionieri pronti a sospendere il servizio

Le associazioni aderenti a Confetra Campania, unitamente al Consiglio Territoriale dei doganalisti, denunciano il costante ritardo con il quale vengono effettuati i controlli doganali nel porto di Napoli. Nonostante i numerosi incontri sul tema, nonostante la disponibilità dei vertici locali dell’Agenzia delle Dogane e dell’Autorità Portuale, la situazione non risulta affatto migliorata e si ripete ciclicamente.

«Prendiamo atto dunque che non ci sono le condizioni per risolvere la questione a livello locale.

Le aziende da noi rappresentate sono costrette a subire tempi di attesa inaccettabili con danni economici diretti in termini di soste portuali ed indiretti per le mancate consegne. Auspichiamo un cambio di passo immediato, considerato che siamo prossimi al mese di agosto, periodo in cui storicamente coincidono il picco di lavoro e le ferie del personale addetto ai controlli e pertanto esprimiamo la nostra forte preoccupazione che il disagio possa aggravarsi con conseguenze disastrose» denunciano le associazioni.

«Se il problema continuerà a persistere, gli spedizionieri doganali sono pronti a sospendere il servizio di assistenza alle verifiche, già dalla prossima settimana. Non possiamo più tollerare uno status quo che consideriamo ormai cronico; è giunto il momento di affrontare seriamente la questione. Considerato che si procede da anni nel silenzio generale, riteniamo indispensabile accendere i riflettori su un tema che rappresenta un grave danno per l’economia e per la reputazione della nostra regione. Il porto di Napoli merita maggiore attenzione!».