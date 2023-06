Rogo Città Scienza, caso vigilante gli atti rispedti in Corte d'Appello

Non è finita. Il processo a carico dell’ex vigilante di Città della scienza torna a Napoli per una nuova valutazione della corte di appello. Lo ha stabilito la quinta sezione della corte di cassazione in favore di Paolo Cammarota, assistito dall’avvocato Luca Capasso, nel corso di un procedimento decisamente tortuoso. Un anno fa la condanna per incendio a carico dell’ex vigilante a cinque anni e quattro mesi, oggi le carte tornano a Napoli. Il caso non è chiuso, in un processo che ha visto Fondazione Idis costituirsi parte civile (assistita dal penalista napoletano Giuseppe De Angelis). A distanza di anni da quel 4 marzo del 2013, non c’è un colpevole per la distruzione di Città della scienza.

