Napoli, ladri al centro Asterix di San Giovanni a Teduccio: rubati computer e danni alla struttura

Ignoti nella notte sono entrati nel Centro giovanile del Comune di Napoli, gestito dall’associazione Callysto, ed hanno vandalizzato la struttura, danneggiando suppellettili e sporcando pareti e locali. I teppisti hanno anche rubato alcuni computer, un televisore e una macchina per il caffè.

Il presidente dell’associazione Callysto, Francesco Micera, ha presentato una denuncia al locale commissariato di polizia, consegnando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. «Il Centro Asterix è un luogo che da anni accoglie noi e migliaia di giovani, non solo napoletani, come una casa. E come una casa noi lo curiamo e lo viviamo», dice Micera.

Inaugurato nel 2021 dopo i lavori di ristrutturazione, il Centro Asterix è ubicato nel cuore di San Giovanni a Teduccio, ospita eventi sociali e culturali, momenti di aggregazione e offre spazi di condivisione e confronto soprattutto ai giovani. In poco tempo è diventato un punto di riferimento per il territorio e in questi anni ha ospitato le esibizioni, tra gli altri, di Luca Ward, Marzo Zurzolo, Giuliana De Sio, Dario Sansone, tutti gratuitamente.

«Questo raid ci amareggia moltissimo, ma non ci ferma: andiamo avanti per il quartiere e per i tanti cittadini che ogni giorno ci sono vicini», aggiunge Francesco Micera.