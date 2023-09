Un brutto risveglio, quello di ieri, per il Centro Asterix di San Giovanni a Teduccio, nel mirino dei ladri che hanno razziato materiali informatici e altre attrezzature, oltre a vandalizzare uffici e corridoi. Il raid sarebbe avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, quando ignoti si sono introdotti nella sede del Centro giovanile del Comune gestito dall'associazione Callysto ed hanno vandalizzato la struttura, danneggiando suppellettili e sporcando pareti e locali.

APPROFONDIMENTI Decreto Caivano, è duello: «Ora vigilare sulle risorse» Nuova «stesa silenziosa» nel Parco Verde: i boss puntano le piazze di spaccio «Dalle sartine ai pizzaioli, ecco la buona periferia: è qui la nostra resistenza»

Ma i danni maggiori sono quelli che riguardano il furto di alcuni computer, un televisore e una macchina per il caffè. Dopo l'amara scoperta di ieri mattina, con il vetro della porta d'ingresso mandato in frantumi, il presidente dell'associazione Callysto, Francesco Micera, ha sporto denuncia al locale commissariato di polizia consegnando agli agenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

«Il Centro Asterix è un luogo che da anni accoglie noi e migliaia di giovani - ha spiegato - non solo napoletani, come una casa. E come una casa noi lo curiamo e lo viviamo». Inaugurato nel 2021 dopo i lavori di restyling, il Centro che ha sede nel cuore di San Giovanni, ospita eventi sociali e culturali, momenti di aggregazione e spazi di condivisione e confronto.

In poco tempo è diventato infatti un punto di riferimento per il territorio e in questi anni ha accolto le esibizioni a titolo gratuito, tra gli altri, di Luca Ward, Marco Zurzolo, Giuliana De Sio, Dario Sansone. «Questo raid ci amareggia moltissimo, ma non ci ferma - aggiunge Micera - andremo avanti per il quartiere e i tanti cittadini che ogni giorno ci sono vicini».

A condannare il raid avvenuto all'Asterix, uno spazio dove si svolgono attività nel campo del movimento (teatro, danza, arti orientali), della musica, degli audiovisivi e attività ludiche e di animazione è l'assessore comunale alle politiche giovanili Chiara Marciani: «Di fronte a episodi di questo genere non si può che provare rabbia e tristezza. È un gesto assurdo e spregevole compiuto in un contesto territoriale difficile, nel quale da tempo abbiamo scelto di investire, potenziando i Centri giovanili e i presidi educativi rivolti in particolare ai più giovani. A Micera, presidente dell'associazione che co-gestisce con il Comune il Centro e a tutti i suoi collaboratori, esprimo la mia vicinanza insieme all'incoraggiamento a proseguire con la stessa passione e professionalità di sempre. L'Amministrazione non farà mancare loro il proprio sostegno. Questi atti vili non ci faranno arretrare di un passo nell'attuazione delle nostre politiche di cura delle nuove generazioni».

Sull'episodio interviene anche il consigliere comunale e presidente della commissione politiche giovanili Luigi Musto: «Le immagini del Centro Asterix vandalizzato sono un colpo al cuore e uno schiaffo alle istituzioni. La mia solidarietà ai tanti operatori e giovani che hanno trasformato questa struttura in un luogo di accoglienza e laboriosità».