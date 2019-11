Sterilizzatrice in tilt all'ospedale Vecchio Pellegrini. E visto che già un'altra è fuori uso da tempo, per poter operare gli infermiei vengono utilizzati per portare i ferri al Loreto Mare e tornare indietro.

La questione ha creato enormi disagi per i pazienti per i quali erano programmati gli interventi che in alcuni casi sono stati cancellati. La segnalazione arriva dal gruppo «Noi contro la malasanità» che sottolinea anche come, con queste disfunzioni, si utilizzi il personale in modo improprio, sottraendo gli infermieri dai loro compiti nelle corsie dell'ospedale del centro per fare avanti e indietro verso il presidio di via Marina.

