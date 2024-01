Scampia, arrestata corriere della droga con 4 chili di eroina e cocaina

Nella mattinata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Scampia, hanno controllato, in via Arcangelo Ghisleri, l’abitazione di una donna.

Nel corso dell’attività i poliziotti hanno rinvenuto, nella camera da letto, 66 bustine contenenti numerosissimi cilindretti di eroina del peso di 1,9 Kg nonché una cassaforte al cui interno hanno trovato un’altra busta con la stessa sostanza del peso di 500 grammi circa e tre buste di cocaina del peso di 1,5 kg circa.

Per tale motivo, una 44enne napoletana con precedenti di polizia, è stata tratta in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.