Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Salita dei Principi dove hanno rinvenuto 12 panetti di hashish per un peso di 1720 grammi.

Pertanto, un 39enne napoletano è stato arrestato per possesso di stupefacenti e di documenti di identificazione falsi.