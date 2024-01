Napoli, deteneva illegalmente bici e monopattini elettrici: denunciato 41enne

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi di controllo, hanno rinvenuto, all'interno dell’abitazione di un uomo in via Salaiolo all’Orte del Conte, 10 biciclette elettriche di varie marche, 2 monopattini elettrici, parti di ricambio, come batterie e centraline, ed attrezzature utili al montaggio, del valore complessivo di circa 10 mila euro.

Il proprietario dell’alloggio non ha saputo dare giustificazione circa la provenienza.

Pertanto, un uomo di 41 anni di orgini algerine, con precedenti di polizia specifici è stato denunciato per ricettazione.