San Salvatore Telesino, parte la sfida bike sharing: tour su due ruote in chiave green

Esplorare le bellezze di San Salvatore Telesino su due ruote. Sarà possibile grazie al servizio di bike sharing al via in paese, come ha annunciato in una nota il primo cittadino Fabio Romano. Sarà dunque possibile fruire in gratuitamente di biciclette elettriche per dare vita a un tour in chiave «green». Sono otto le bici elettriche incluse nel progetto fortemente voluto dalla squadra amministrativa. Stalli e stazioni di ricarica sono stati posizionati presso il monumento ai caduti di via Bagni. «Quanti vorranno servirsi del mezzo - si legge nel comunicato - dovranno recarsi presso il bar Morgana di San Salvatore e in quella sede compilare il modulo propedeutico all'utilizzo. Le biciclette potranno essere utilizzate anche da minorenni con esclusivo riguardo agli over 16: in tal caso, però, sarà necessaria l'autorizzazione da parte dei genitori».

«Il bike sharing rappresenta il presente e il futuro del turismo e della mobilità sostenibile - spiega Romano -.

Grazie a questa soluzione, consentiremo ai cittadini ma anche ai turisti che vengono a visitare il nostro territorio di poterlo percorrere in modo agevole, ad impatto zero per l'ambiente. Questo primo intervento si inquadra in una serie di azioni che puntano alla promozione del territorio attraverso soluzioni che vadano ad esaltare le tipicità dei nostri luoghi, rendendole sempre più a misura di cittadino. In tal senso ricordiamo gli sforzi che stiamo producendo in sede progettuale per quanto riguarda le piste ciclopedonali che - conclude - contiamo quanto prima di incastonare nella nostra proposta di paese».