Telese Terme boom di turisti: è tra le mete preferite dell’estate

Nell’estate in cui torna il turismo dei grandi numeri in Italia anche Telese fa registrare un importante incremento delle presenze. «Telese Terme è una delle mete preferite quando si parla di turismo di prossimità, capace di intercettare il gradimento di tanti campani che hanno deciso di trascorrere l’estate non molto distante dalle proprie aree di residenza». Lo afferma il sindaco di Telese, Giovanni Caporaso. «Qui trovano un ambiente accogliente - incalza -, dove natura, paesaggio, enogastronomia ed eventi rappresentano un mix di grande attrattività. Anche i costi risultano ancora accessibili rispetto agli aumenti esagerati denunciati in molte parti d’Italia».

Secondo il primo cittadino: da sempre le aree interne faticano a elaborare una offerta turistica capace di competere con le zone costiere e le grandi città.

I motivi sono svariati e vanno ricercati anche nella pluridecennale disattenzione da parte dei governi che si sono succeduti alla guida del Paese. Mentre sarebbe stato più semplice, e redditizio, assicurarsi una destagionalizzazione grazie proprio alle peculiarità di questi territori ricchi di importanti risorse ambientali e culturali, attrattivi dodici mesi all’anno.

«La nostra città ne è una prova – spiega ancora il sindaco di Telese -. Certamente in queste settimane sono arrivate tantissime persone, portando una boccata di ossigeno per le nostre attività commerciali e quindi per l’economia locale. Un vero e proprio boom che, crediamo, potrà proseguire con un andamento pressoché costante negli anni a venire grazie a investimenti strategici e a opportuni aggiustamenti sulle politiche turistiche. Parallelamente il flusso potrà crescere anche nelle altre stagioni, in quanto abbiamo tutte le carte in regola per offrire una vacanza, o un breve soggiorno, di qualità a dicembre come a maggio».

«Siamo nel pieno dell’estate e abbiamo davanti a noi ancora tanti giorni di eventi e di occasioni per richiamare visitatori – conclude Caporaso -. Anzi, ne approfitto, per invitare tutti a trascorrere qualche giorno di vacanza all’insegna del relax e del benessere e, aggiungo, della buona tavola. Poi, in autunno, analizzeremo la stagione terminata, faremo tutte le valutazioni utili e lavoreremo per consolidare i successi che Telese sta ottenendo anche dal punto di vista del gradimento turistico. Intanto godiamoci la fantastica estate telesina».