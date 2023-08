Area attrezzata di via Scafa, Caporaso: «Prevediamo altri interventi»

«L’area attrezzata di via Scafa inaugurata domenica scorsa rappresenta solo un primo tassello dell’insieme di attività destinate a questa parte della città». Così Giovanni Caporaso, sindaco di Telese Terme.

«Comprendiamo tutti i disagi che stanno vivendo i nostri concittadini dovuti alla mole di lavori per realizzare l’Alta capacità e anche al transito di veicoli industriali particolarmente intenso – aggiunge Caporaso -. Anche per questi motivi siamo convinti che nel territorio di via Scafa vadano ripristinate al più presto le condizioni di vivibilità anche con una serie di interventi di arredo urbano».

«Domenica c’è stata una bella e sentita partecipazione da parte dei cittadini – conclude Caporaso – ed è stato bello vedere già i bambini impossessarsi dei giochi e degli spazi pensati per loro. Presto ne arriveranno altri».