Il polo logistico di valle Ufita non si fa, quello del Sannio sì

Tre anni per lo scalo merci di Ponte Valentino a Benevento. Si tratta del reciproco del Polo logistico di Valle Ufita (tra Ariano Irpino e Grottaminarda) cancellato dal Pnrr. Più piccolo, non collegato all’alta capacità e alle autostrade, ma si fa. Con 500 metri di raccordo ferroviario per collegarlo alla rete esistente.

Dovrebbe diventare realtà nel 2027 l’infrastruttura per la logistica commerciale programmata dal Consorzio Asi in sinergia con Rete ferroviaria italiana e la Regione, e il supporto di Università del Sannio, Confindustria, Provincia e Comune di Benevento.

Non si farà - almeno non con i fondi del Pnrr - il polo logistico della Valle Ufita ben più grande e in origine collegato direttamente alla linea alta capacità Napoli-Bari.