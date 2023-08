È morto nel giorno in cui si festeggia la Madonna della Neve a cui era molto devoto. Mariano Spatola, 34 anni, di Calabritto titolare della pizzeria "On the road", è precipitato con il suo furgone, un Opel Vivaro, giù dal cavalcavia della Fondo Valle Sele proprio nel territorio del suo comune. Ha fatto un volo di trenta metri. Uno schianto terribile che non gli ha lasciato scampo. Molto probabilmente Mariano Spatola è deceduto sul colpo. La tragedia si è consumata poco dopo la mezzanotte di ieri. Ad accorgersi del mezzo finito giù, due automobilisti di passaggio che si sono fermati e subito prodigati ad allertare i soccorsi. Quando sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Lioni si sono trovati di fronte a una scena straziante. Per loro non è stato facile raggiungere il luogo, una zona impervia e con la vegetazione fitta.

Per recuperare la salma del giovane a supporto della squadra di caschi rossi del distaccamento di Lioni anche l'autogru del Comando Provinciale di Avellino e la squadra S.A.F. (speleo- alpino-fluviale) proveniente dal distaccamento di Eboli. Operazioni complicate che si sono protratte alcune ore. Sono stati i sanitari del 118 a confermare il decesso del giovane. La dinamica del sinistro è ancora tutta da accertare. Indagano i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montella insieme ai colleghi della Stazione di Calabritto. I militari dell'Arma hanno effettuato un accurato sopralluogo, eseguendo i rilievi necessari per avere contezza dell'accaduto. Mariano Spatola viaggiava in direzione Lioni. A bordo del suo furgone trasportava un braciere utilizzato per lo street food. Il 34enne, infatti, si cimentava anche nella preparazione di prelibatezze in occasione di feste ed eventi. Pare che avesse trascorso la serata a cena con gli amici.

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi in relazione alle cause che hanno provocato la sbandata del mezzo facendolo poi precipitare giù dal cavalcavia. Si pensa a un colpo di sonno, a un malore o a una distrazione. La salma è stata sottoposta a sequestro e trasferita all'obitorio di Sant'Angelo dei Lombardi. È a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà decidere per l'eventuale autopsia. L'esame necroscopico potrebbe fornire importanti elementi per fare chiarezza sul dramma dell'altra notte. Purtroppo, i primi sette mesi del 2023 hanno fatto registrare diversi incidenti stradali mortali e con feriti sulle strade dell'Irpinia. Secondo l'Aci la tendenza è peggiore rispetto al 2022. Il presidente, Stefano Lombardi, invita al rispetto delle regole d'oro per la sicurezza stradale: «Allacciare le cinture di sicurezza, rispettare il codice della strada e i limiti di velocità, guidare solo se si è lucidi e fermarsi quando si è stanchi, proteggere i bambini a bordo».