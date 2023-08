Borse false di Bottega Veneta sequestrate in due store di Avellino e Salerno

False borse in pelle del noto marchio “Bottega Veneta” sequestrate in due negozi di Avellino e Salerno. I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guảrdia di Finanza del capoluogo irpino, su richiesta del sostituto procuratore Vincenzo Russo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, in esecuzione di un decreto di perquisizione locale e personale presso i due store, hanno sottoposto a sequestro numerose borse in pelle.

Si tratta di borse riproducenti fedelmente sia per forma che per dimensioni e grandezza, modelli di "Bottega Veneta", azienda operante nel settore dei beni di lusso. I titolari delle due attività commerciali, già conosciuti ai finanzieri di Avellino, che pochi mesi prima gli avevano notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Avellino, sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica del capoluogo irpino. L'attività svolta, testimonia la continua azione esercitata dagli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza di Avelino, agli ordini del colonnello Salvatore Minale, a contrasto della diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, al fine di arginare continui fenomeni di violazione di proprietà industriale.