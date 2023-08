Elisabetta Gregoraci, l'outfit da capogiro e il dettaglio da tremila euro nel selfie con il figlio Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci lascia senza parole, ogni outfit che indossa riesce a catturare l'attenzione, grazie sorprattutto al suo fisico super tonico e molto sexy. Negli ultimi giorni sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme al figlio Nathan Falco a Porto Cervo, in Sardegna e la presentatrice non manca di sfoggiare look molto costosi. In una delle ultime storie Instagram che ha pubblicato, Elisabetta Gregoraci indossa un dettaglio molto interessante che ha catturato l'attenzione dei fan, soprattutto per il costo, quasi tremila euro.

Elisabetta Gregoraci ha mostrato un look molto semplice, ma chic questa mattina. Nello scatto posa insieme al figlio Nathan Falco, ma i fan hanno notato solo un dettaglio.

Elisabetta indossa una camicia a righe Pegaso, in cotone, firmata Etro (620€), come anche i suoi pantaloncini jeans (480€).

Sotto ha scelto una t-shirt in jersey con nodo e logo di Dolce&Gabbana (395€). L'attenzione era tutta riposta sulla borsa mini jodie in pelle bianca di Bottega Veneta, dal costo di 2.900 euro.

La conduttrice sa come attirare l'attenzione, anche quando si tratta di look casual di tutti i giorni.