Belen e Stefano De Martino, dopo l'addio le schermaglie social: lui sostituisce la fede e mette un like "galeotto"

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati per l'ennesima volta che, a quanto pare, sembrerebbe quella definitiva. La showgirl e l'ormai ex marito avrebbero nuovamente preso strade differenti e, nelle ultime settimane, entrambi si sarebbero lanciati qualche frecciatina social. Belen, infatti, aveva pubblicato un post in cui dipingeva e aveva scritto: «E io lo sapevo già... tu sorridi sempre... il sesto senso delle donne». Stefano, invece, di recente ha messo like a un post sulle relazioni difficili ed ha sostituito la fede.

Stefano De Martino ha lanciato (presumibilmente) all'ex moglie Belen Rodriguez, alcune frecciatine social.

Il ballerino, infatti, nell'ultima foto Instagram che ha pubblicato sul proprio profilo mostra chiaramente di avere sostituito la fede nuziale con l'anello del nonno, eliminando, quindi, ogni particolare che riguardasse la showgirl.

Inoltre, nelle ultime ore, il volto della Rai ha lasciato il suo apprezzamento a un post che riguardava le relazioni difficili o tossiche e che spiegava al lettore che, piuttosto che soffrire in coppia e non essere sereni, è sicuramente meglio stare single o comunque da soli.

Se la vita sentimentale di Stefano De Martino va così e così, non si può certo dire che la sua carriera non proceda a gonfie vele. Infatti, il ballerino diventerà la nuova voce narrante del reality di Rai2 Il Collegio.