Annalisa snobbata da Andrea Delogu: «Mi hai molto deluso»

Andrea Delogu, insieme a Nek, sta presentando il Tim Summer Hits, evento in cui si esibiscono vari cantanti che fanno parte del panorama della musica italiana. Nelle scorse ore, la speaker radiofonica è stata bersaglio delle critiche di un fan del programma perché, secondo lui, avrebbe in qualche modo denigrato Annalisa elogiando esageratamente Elodie. A questa critica social, Andrea ha risposto con molta ironia.

Un utente social ha criticato Andrea Delogu perché, stando al suo pensiero, non avrebbe considerato nella giusta maniera il ruolo di Annalisa nel panorama della musica italiana: «Cara Andrea, devo dirti che mi hai molto deluso qualche settimana fa, durante la seconda puntata del Tim Summer Hits, quando con Annalisa che doveva ancora esibirsi, quindi presente all'evento, hai presentato Elodie, in coppia con Marco Mengoni, come la regina del pop italiano. Ritengo grave e offensivo nei confronti di Annalisa e dei suoi fan questa tua presentazione, soprattutto perché fatta con Annalisa presente. La regina del pop in Italia è Annalisa e non si discute, perciò spero che quanto prima ripari all'errore commesso e per farlo non sarà sufficiente presentare Annalisa come la regina del pop in una qualsiasi trasmissione, ma dovrai farlo quando sarà presente anche Elodie, solo così avrai riparato al tuo errore, che spero tu non abbia fatto intenzionalmente».

Andrea Delogu ha ripostato tutto il messaggio nelle proprie storie Instagram e ha risposto in questo modo: «È un casino! E ora come faccio?».

Chi segue la speaker sa che è molto ironica e le piace scherzare, proprio per questo, la sua risposta è stata colta con ilarità dai suoi follower.