Andrea Zelletta papà, serate e donne dopo la nascita della figlia mentre Natalia è a casa: «Secondo voi è facile?»

Andrea Zelletta, papà da pochi giorni della piccola Ginevra, avuta dalla compagna Natalia Paragoni, è finito in un vortice di polemiche per alcune foto. Il dj, che subito dopo la nascita della figlia, è tornato a frequentare i locali dove lavora come dj, è stato immortalato diverse volte mentre balla con altre ragazze e fa serata. Natalia invece in questi gioni si è chiusa in un silenzio social, spiegando di essere molto presa dalla bambina.

Gli utenti sul web hanno notato questa differenza e non sono mancate le polemiche. In molti hanno ricondiviso le foto di Andrea mentre si diverte alle varie feste e lo hanno attaccato per il suo atteggiamento. Tra i commenti dei vari post su Instagram non sono mancati anche degli insulti, a cui Zelletta ha risposto duramente: «A tutti quelli che amano sparare ca* dico…Secondo voi è facile allontanarsi dalla propria figlia nata da appena una settimana? Datevi una risposta da soli…Imbecilli». Ma c'è chi obietta il fatto che allontanarsi per lavoro non significa dover ballare con altre ragazze.

Natalia, che in passato ha dimostrato di essere molto gelosa del suo compagno, per ora non si è espressa a riguardo.

L'influencer in questi giorni sta postando pochi contenuti e nelle brevi storie che ha pubblicato ha ammesso di essere molto stanca e presa dal suo nuovo ruolo di mamma: «Non pensavo sarebbe stato così», ha confessato. Come prevedibile la Paragoni vuole prendersi un momento per sé e per la propria bimba, ma sul web molti si chiedono come possa gestire tutto senza il compagno, di fatto molto ipegnato fuori casa.