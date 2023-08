Luca Salatino nuovo tronista di Uomini e Donne?: «Sono pronto a rimettermi in gioco»

Luca Salatino potrebbe tornare sul trono di Uomini e Donne? Lo chef, dopo la sua scelta nel programma di Maria De Filippi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha parlato continuamente della sua ragazza. La sua partecipazione è stata tumultuosa e alla fine uscì per tornare dalla sua Soraia. La sua relazione si è interrotta poco dopo, e Luca non ha mai nascosto il suo dispiacere.

Oggi è single, ma non vuole rinunciare all'amore, per questo, in una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv, Luca ha confessato che tornerebbe volentieri nel programma di Canale 5: «Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare a Uomini e Donne la prenderei sicuramente in considerazione perché ho vissuto un’esperienza bellissima che mi ha lasciato tanto.

Sono rimasto in contatto con tutto lo staff del programma che per me è come una seconda famiglia. Grazie a Maria De Filippi ho trovato l’amore e anche il mio migliore amico, Matteo Ranieri. Se ho voglia di ricominciare ad amare? La fine di un rapporto serve anche ad aiutarti a comprendere cosa devi migliorare. Le colpe non sono mai solo da una parte, in coppia si vince e si perde insieme. Però sarei pronto a rimettermi in gioco».

Salatino aveva già parlato della fine della storia con Soraia: «Le cose hanno iniziato a non andare più bene. Lei mi ripeteva che era un po’ nervosa per la casa di Como. Quello sarebbe diventato il nostro nido d’amore», aveva spiegato su Uomini e Donne Magazine, «Poi notavo che le cose erano cambiate e non aveva più le attenzioni di un tempo. Ho compreso che la situazione era un ‘altra rispetto a quella prima del mio ingresso nel reality»