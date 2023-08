Beatrice Valli e il post sull'allattamento al seno, l'attacco degli hater: «Sembri l'unica ad aver fatto figli»

Beatrice Valli ha pubblicato una serie di foto sul proprio profilo Instagram in cui si mostra ai suoi milioni di follower mentre allatta la sua ultima bambina, Matilda Luce. L'influencer, spesso, condivide momenti così intimi insieme ai suoi figli per fare capire alle mamme social che, anche se, ci potrebbero essere dei momenti difficili, non sono da sole. L'ex volto di Uomini e Donne, però, proprio per i contenuti che pubblica viene anche molto criticata.

Beatrice Valli ha postato sul proprio profilo Instagram alcune foto in cui si trova in campagna, più precisamente in un agriturismo, e si lascia fotografare mentre allatta. L'influencer ha scritto: «Riprendere l’allattamento al seno al 100% non è stato semplice… queste settimane ho cercato di annuallarmi un po’ e dedicare a tempo a NOI due, ascoltare le sue esigenze… So benissimo cosa significhi dedicarsi a pieno ai nostri piccoli, a questi momenti, seppur magici anche tanto faticosi!! Vorrei che non crescessero mai».

Nonostante, il post di Beatrice abbia raccolto subito molti like e commenti, ha fatto anche storcere il naso a qualche utente che proprio non capisce il continuo ostentare di certe situazioni.

Sotto al post Instagram di Beatrice Valli sono comparsi i più disparati commenti, alcuni di questi anche negativi.

Qualcuno, infatti, ha scritto: «Sembri l'unica ad avere fatto figli... scendi dal piedistallo», «Premetto che trovo siano una famiglia stupenda! Molte volte, però, le sue esternazioni sono veramente tanto tanto enfatizzate» oppure ancora «Mamma mia, che pesantezza».