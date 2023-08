Francesca Michielin annulla due date: «Devo operarmi, ma non allarmatevi». Cosa è successo e come sta

Francesca Michielin è una delle cantanti italiane più amate dal pubblico, le sue canzoni, infatti, hanno riscosso moltissimo successo negli anni e, inoltre, la sua conduzione di X-Factor, lo scorso anno, è piaciuta molto agli appassionati del programma televisivo. La cantante è anche molto attiva sui propri profili social dove cerca sempre di tenere aggiornati i suoi follower. Nell'ultimo video pubblicato ha, però, fatto un annuncio che ha un po' fatto preoccupare i fan.

Poco make-up, capelli dietro alle orecchie e salopette rosa confetto, si presenta così Francesca Michielin nel suo ultimo post in cui annuncia: «Ciao, volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto. Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date. Non allarmatevi, per favore e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova. Grazie della comprensione. Vi voglio bene!».

Francesca Michielin non ha spiegato in modo esplicito a che tipo di operazione si deve sottoporre ma, comunque, ha chiesto ai suoi fan di stare tranquilli, quindi, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.

Qualcuno ha commentato: «Per i concerti c'è tempo, l'importante è che tu stia bene», «Rimettiti presto, forza Francy!» oppure ancora «Ti aspettiamo tutti con il cuore Francesca».