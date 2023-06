Hailey Bieber al matrimonio di un'amica vestita di bianco: «Rubi la scena alla sposa»

La stagione dei matrimoni è in pieno svolgimento e i ricevimenti bussano a destra e a manca, mentre le invitate scalpitano per trovare un outfit adatto all'occasione (matrimonio di sera o all'ora di pranzo?), senza dover soffrire troppo su quei tacchi decisamento alti. C'è chi, tuttavia, avrebbe bisogno di un veloce ripasso sull'etichetta di questa giornata dedicata, ebbene sì, tutta alla sposa. Tra questi, anche Hailey Bieber, travolta dalle critiche per una scelta inconsueta.

Andiamo a scoprire perchè e cosa ha combinato la moglie di Justin Bieber.

Stephanie Shepherd, ex assistente personale di Kim Kardashian ha sposato Larry Jackson, produttore musicale, a Beverly Hills e per l'occasione sono stati invitati i personaggi più illustri e celebri, tra cui Justin Bieber, la moglie Hailey Bieber e il clan delle Kardahian.

Hailey Bieber ha optato per un abito dal collo alto di Fancy Club, il Mortal Holy Grail, dal costo di 415 euro, accompagante dalle Laguna Slipper Mules di Femme LA (199 euro), scarpe dal tacco alto color acquamarina e, infine, una rarissima versione della Bottega Veneta Mini Jolie, color acquamarina.

Sembrerebbe un outfit semplice, seppur costoso, eppure Hailey è stata inondata di critiche per il suo abito. Il motivo? Il colore dell'abito scelto.

L'abito indossato da Hailey Bieber era, non solo bianco, ma anche con una profonda scollatura sulla schiena che la lasciava completamente scoperta. «Stai rubando la scena alla sposa! Non posso crederci, l'hai fatto davvero» dice una hater sotto al post che la modella ha pubblicato sul suo profilo Instagram dove mostra l'outfit. Numerosi sono stati gli attacchi arrivati subito dopo.

Chissà come avrà reagito la sposa alla vista di Hailey, mentre le ruba tutta la scena.

Il dress code può essere richiesto o meno durante il matrimonio, ma la buona educazione insegna che ci sono alcuni errori che proprio non si devono compiere quando si tratta dell'outfit da invitata, per non rischiare di rubare la scena alla sposa che sogna questo momento (forse) da anni e lo ha organizzato nei minimi dettagli, partendo ovviamente dal suo abito da sposa, con annessi abiti per il ricevimento, il taglio della torta e i balli da discoteca. Insomma, un vero e proprio lavoro non retribuito che rischia di essere messo all'ombra dall'invitata poco attenta alle buone maniere.