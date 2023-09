Cantiere Rfi e strade chiuse: si prova a mediare

Cantieri per l'Alta capacità, vendemmia e raccolta delle olive: Provincia, Comuni e Rfi cercano una soluzione per provare a contemperare le esigenze di tutte le parti in causa. Sotto i riflettori il problema connesso alla ordinanza di chiusura al traffico della strada provinciale 106 per consentire la realizzazione, in particolare nei territori di San Lorenzo Maggiore e Ponte, di uno dei tratti dell'Alta Velocità ferroviaria Napoli-Bari da parte di Rfi e del Consorzio Telese scarl.

L’incontro è stato finalizzato a cercare una soluzione condivisa per salvaguardare la mobilità locale, tanto più in questo periodo dell’anno che si caratterizza, prima, per la vendemmia e, quindi, per la raccolta delle olive, ovvero due produzioni di assoluta eccellenza del comparto agricolo sannita.

L’obiettivo è stato quello di delineare ed indicare a Rfi e Consorzio Telese scarl le soluzioni più opportune al fine di ridurre al minimo i disagi, gli ostacoli e le interferenze alle attività agricole, commerciali, produttive e, più in generale, alla mobilità locale derivanti dalla chiusura della provinciale 106.

Al termine della riunione di lunedì, si è concordato che i Comuni di Ponte e di San Lorenzo Maggiore presenteranno idonee proposte di viabilità alternativa su strade comunali per evitare disagi alla

popolazione, ai produttori agricoli e commerciali e consentire il transito dei mezzi di emergenza.