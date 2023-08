«Vogliamo il ripristino dei medici sulle ambulanze». E' questo l'appello lanciato ufficialmente da quasi 2500 cittadini che hanno sottoscritto la petizione lanciata dal comitato «No Demedicalizzazione 118 - Fortore Miscano». Su una popolazione di 20 mila abitanti già si è raggiunto in pochi giorni una percentuale notevole. A Castelvetere sono tanti gli anziani che si stanno recando allo stand di piazza Dante per firmare la petizione e lasciare un'offerta economica per l'eventuale ricorso al Tar. «In questi giorni di festa in paese - dicono i volontari Antonio Finelli e Carmine Panaggio - anche gli agricoltori stanno aderendo in massa alla nostra iniziativa per la tutela del diritto alla salute e soprattutto le persone anziane che chiedono i medici a bordo delle ambulanze».

Boom di adesioni a Baselice. «Ringrazio tutti coloro che stanno sottoscrivendo la petizione - ha dichiarato il medico Andrea Cormano - del comitato No Demedicalizzazione 118 - Fortore Miscano. A Baselice abbiamo superato le 650 firme in poche ore, ma è necessario ancora tutto il vostro supporto continuando a far sottoscrivere la petizione per il ripristino del medico sul 118. Stiamo raccogliendo i fondi per sostenere il ricorso al Tar. Per sottoscrivere la petizione è necessario un documento d'identità e recarvi in cartolibreria in piazza o presso alcune delle attività commerciali dislocate nel nostro Comune. Chiunque vuole darci una mano, può mettersi direttamente in contatto con i componenti del comitato di Baselice». A San Marco dei Cavoti siamo già oltre le 400 firme, a Montefalcone a 351, a Foiano 313, a Ginestra 80, a Castelvetere e anche a San Giorgio La Molara quasi 300. Il Comune di Castelvetere ha anche deliberato una richiesta ad hoc alla Regione.