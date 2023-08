Tornano dalle vacanze e trovano la casa occupata

Tornati dalle vacanze si sono ritrovati la casa occupata. La vicenda kafkiana è avvenuta nella zona di Pacevecchia a Benevento. Sono intervenuti sul posto le forze dell'ordine avvisate dalla famiglia legittima assegnataria della casa popolare. Una volta arrivati all'uscio della porta la sorpresa: all'interno dell'appartamento una donna con un figlio minore.

L'assegnatario ha così allertato la polizia che è subito intervenuta sul posto. Vista la presenza di un bambino non è stato possibile sgomberare immediatamente l'appartamento. La famiglia è stata costretta a trascorrere la notte in auto: per la donna con il figlio piccolo si sta tentando di individuare una giusta soluzione.